Lonely Planet: Οι top 25 ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

O διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet μόλις δημοσίευσε την ειδική έκδοση «Best in Travel 2026» με μια λίστα προορισμών που ξεχώρισε για τη νέα χρονιά.

Κάθε χρόνο, ο κατάλογος με τους καλύτερους προορισμούς διαμορφώνεται από τις προτάσεις των συντακτών και συνεργατών του Lonely Planet, καθώς και από την αξιολόγηση ειδικών στα ταξίδια.

Ανάμεσα στα μέρη που προτείνει ο γνωστός οδηγός, βρίσκονται και αρκετοί ασυνήθιστοι προορισμοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη - από ηφαιστειακά νησιά και αρχαίες πόλεις μέχρι τεράστια εθνικά πάρκα.

