Μενού

Lonely Planet: Οι top 25 ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

Το Lonely Planet προτείνει τους κορυφαίους διεθνείς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Reader symbol
Newsroom
Περού
Ένα ασυνήθιστος ταξιδιωτικός προορισμός | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

O διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet μόλις δημοσίευσε την ειδική έκδοση «Best in Travel 2026» με μια λίστα προορισμών που ξεχώρισε για τη νέα χρονιά.

Κάθε χρόνο, ο κατάλογος με τους καλύτερους προορισμούς διαμορφώνεται από τις προτάσεις των συντακτών και συνεργατών του Lonely Planet, καθώς και από την αξιολόγηση ειδικών στα ταξίδια.

Ανάμεσα στα μέρη που προτείνει ο γνωστός οδηγός, βρίσκονται και αρκετοί ασυνήθιστοι προορισμοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη - από ηφαιστειακά νησιά και αρχαίες πόλεις μέχρι τεράστια εθνικά πάρκα.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ