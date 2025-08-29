Μαδούρο: «Καμία πιθανότητα να μπορέσει να εισβάλει στη Βενεζουέλα ο στρατός των ΗΠΑ»

Δεν υπάρχει «καμιά πιθανότητα» οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε εισβολή και αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, τόνισε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο, μετά την ανάπτυξη από την Ουάσιγκτον τουλάχιστον πέντε πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική προκειμένου, κατ’ αυτή, να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών.

«Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να μπορέσουν να μπουν στη Βενεζουέλα», διαβεβαίωσε ο κ. Μαδούρο, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υπερασπιστεί «την ειρήνη, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της».

«Ούτε με κυρώσεις, ούτε με αποκλεισμό, ούτε με ψυχολογικό πόλεμο, ούτε με πολιορκία. Δεν τα κατάφεραν και δεν θα τα καταφέρουν», επέμεινε, απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνεχίζει να καταγγέλλει απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ, επιχείρησης «αλλαγής καθεστώτος». Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει απειλήσει δημόσια να προχωρήσει σε εισβολή στη χώρα μέχρι σήμερα.

Ο αρχηγός του κράτους θύμισε πως ενεργοποίησε «ειδικό σχέδιο» για την κινητοποίηση «4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων», αριθμό που αμφισβητείται από ορισμένους ειδικούς.

Αντιδρώντας στην ανάπτυξη ναυτικής δύναμης των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα, το Καράκας ανακοίνωσε πως αναπτύσσει το πολεμικό ναυτικό και drones επιτήρησης στα δικά του χωρικά ύδατα.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κ. Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»). Πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψή του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο διαπίστωσε την παρουσία στον Παναμά του αμερικανικού πυραυλοφόρου αντιτορπιλικού USS Lake Erie.

Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη Σαμουέλ Μονκάδα απηύθυνε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προτρέποντάς τον να καλέσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να «σταματήσει μια για πάντα τις εχθρικές ενέργειες και τις απειλές της και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία» της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων, μέρος των οποίων αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση χθες, ο συνταγματάρχης του στρατού ξηράς της Βενεζουέλας Ράμος Σαλασάρ τόνισε πως καθώς «μας πολιορκεί η πιο γενοκτονική αυτοκρατορία στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι ΗΠΑ», μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, «επαναστάτες», θα πάρουν θέση «στην πρώτη γραμμή» για να «υπερασπίσουν την πατρίδα του Μπολίβαρ και του Τσάβες», αναφερόμενος αντίστοιχα στον πατέρα της ανεξαρτησίας χωρών της περιοχής Σιμόν Μπολίβαρ (1783-1830) και στον άλλοτε πρόεδρο (1999-2013) Ούγο Τσάβες.