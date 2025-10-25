Μαδούρο: «Οι ΗΠΑ μηχανεύονται αιώνιο πόλεμο εναντίον μας»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου πλέον αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Νωρίτερα, υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εμποδίσουν την εγκατάσταση στο Καράκας μιας κυβέρνησης «υποδουλωμένης» στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

«Ερμηνεύστε το όπως θέλετε: οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν εδώ μια κυβέρνηση πειθήνια στα συμφέροντα των ΗΠΑ», είπε ο Βλαντίμιρ Παντρίνο μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση VTV. «Ποτέ ξανά σκλάβοι! Είμαστε μια ελεύθερη χώρα», τόνισε.

Ο στρατός της Βενεζουέλας έχει ορκιστεί πίστη πολλές φορές στον Μαδούρο, ο οποίος ενίσχυσε την εξουσία του από ανέλαβε την προεδρία το 2013.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα αεροπλανοφόρο, με τα πλοία συνοδείας του, για να στηρίξουν όπως λένε τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο του κόσμου, θα πλεύσει στην περιοχή «για να ενισχύσει τα μέσα» που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκεί.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη στρατιωτική απειλή εδώ και 100 χρόνια», σχολίασε ο Παντρίντο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ προχωρούν σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλοιαρίων που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική εκτός από ένα που έγινε στον Ειρηνικό. Μέχρι στιγμής είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα από τα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.