Οι φονικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στην περιοχή της Μαδρίτης, ανάγκασαν σε εκκένωση άλλες δύο κοινότητες σήμερα το απόγευμα, ενώ απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι.

Τις προηγούμενες ώρες, είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής.

«Λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης» εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στις κοινότητες Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα και Ρομπλέδο δε Τσαβέλα ενώ οι κάτοικοι της Ναβαλαγκαμέλα κλήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης πάντως εξέφρασε ανησυχία ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος» μέχρι να ενωθούν τα δύο μεγάλα μέτωπα, εκείνο της Μαδρίτης που έχει κάψει 60.000 στρέμματα με εκείνο της Καστίλης-Λεόν (90.000 στρέμματα).

«Είναι μια πολύ κακή είδηση» πρόσθεσε ο Νικάνορ Σεν Βέλεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις πυρκαγιές στην Άβιλα της Καστίλης και την περιοχή της Μαδρίτης, που ξεκίνησαν από πολλά διαφορετικά μέτωπα και υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να ενωθούν σχηματίζοντας ένα ενιαίο, λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.