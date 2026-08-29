Μενού

Μάιλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από την ICE ο ακροδεξιός πολιτικός που είναι υπέρ της… ICE

Ο ακροδεξιός βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης στη Νέα Ορλεάνη.

Reader symbol
Newsroom
giannopoulos
Μάιλο Γιαννόπουλος | X (Twitter)
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο ακροδεξιός βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της ICE σε σούπερ μάρκετ και να απελαύνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις ΗΠΑ οι παράτυποι μετανάστες, συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης στη Νέα Ορλεάνη.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο 41χρονος Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Λούις Άρμστρονγκ της Νέας Ορλεάνης και αναμένεται να εκδοθεί εντολή απέλασής του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο, ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019, όταν έφθασε στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεινε πέραν την προβλεπόμενης προθεσμίας, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ