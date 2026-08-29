Μάιλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από την ICE ο ακροδεξιός πολιτικός που είναι υπέρ της… ICE

Ο ακροδεξιός βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της ICE σε σούπερ μάρκετ και να απελαύνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις ΗΠΑ οι παράτυποι μετανάστες, συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης στη Νέα Ορλεάνη.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο 41χρονος Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Λούις Άρμστρονγκ της Νέας Ορλεάνης και αναμένεται να εκδοθεί εντολή απέλασής του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο, ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019, όταν έφθασε στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεινε πέραν την προβλεπόμενης προθεσμίας, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία.