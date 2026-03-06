«Make Iran Great Again»: Το αιχμηρό εξώφυλλο του Time για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ιδιαίτερα καυστικό είναι το νέο εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απεικονίζει το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του προέδρου, στο οποίο αναγράφεται το σύνθημά του ..αλλιώς.

Παρότι το περιοδικό είναι γνωστό για τα πρωτότυπα εξώφυλλά του, η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη «νέα εποχή» Τραμπ και την εξωτερική του πολιτική, η οποία ξεπερνά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και εκτείνεται από τη Βενεζουέλα και το Ιράκ έως τη Νιγηρία και τον Ισημερινό.

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το πασίγνωστο σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ MAGA (Make America Great Again), δίνοντας του μια νέα ερμηνεία. Ενώ για τις ΗΠΑ σημαίνει εσωτερική ενδυνάμωση, για το Ιράν, τη Συρία και το Ιράκ υποδηλώνει μια αναγκαστική «ανοικοδόμηση» στη σκιά του πολέμου.

TIME’s new cover: Trump’s war.



After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA — TIME (@TIME) March 5, 2026

Το εξώφυλλο σχολιάζει καυστικά την ιδέα ότι για να γίνουν αυτές οι χώρες «μεγάλες ξανά», πρέπει πρώτα να καταστραφούν οι τρέχουσες δομές τους (το καθεστώς της Τεχεράνης, η επιρροή του Άσαντ κ.λπ.).

Η χρήση αυτού του συνθήματος στο εξώφυλλο υπονοεί ότι το μέλλον αυτών των εθνών αποφασίζεται πλέον απευθείας από τον Λευκό Οίκο.

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Τραμπ για το Ιράν. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα ανοικοδομήσει σε μια περίοδο 10 ετών» είπε.