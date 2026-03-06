«Make Iran Great Again»: Το αιχμηρό εξώφυλλο του Time για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ιδιαίτερα καυστικό είναι το νέο εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απεικονίζει το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του προέδρου, στο οποίο αναγράφεται το σύνθημά του ..αλλιώς.
Παρότι το περιοδικό είναι γνωστό για τα πρωτότυπα εξώφυλλά του, η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη «νέα εποχή» Τραμπ και την εξωτερική του πολιτική, η οποία ξεπερνά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και εκτείνεται από τη Βενεζουέλα και το Ιράκ έως τη Νιγηρία και τον Ισημερινό.
Το περιοδικό χρησιμοποιεί το πασίγνωστο σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ MAGA (Make America Great Again), δίνοντας του μια νέα ερμηνεία. Ενώ για τις ΗΠΑ σημαίνει εσωτερική ενδυνάμωση, για το Ιράν, τη Συρία και το Ιράκ υποδηλώνει μια αναγκαστική «ανοικοδόμηση» στη σκιά του πολέμου.
Το εξώφυλλο σχολιάζει καυστικά την ιδέα ότι για να γίνουν αυτές οι χώρες «μεγάλες ξανά», πρέπει πρώτα να καταστραφούν οι τρέχουσες δομές τους (το καθεστώς της Τεχεράνης, η επιρροή του Άσαντ κ.λπ.).
Η χρήση αυτού του συνθήματος στο εξώφυλλο υπονοεί ότι το μέλλον αυτών των εθνών αποφασίζεται πλέον απευθείας από τον Λευκό Οίκο.
«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Τραμπ για το Ιράν. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα ανοικοδομήσει σε μια περίοδο 10 ετών» είπε.
- Μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο για όσα είπε στο Αλ Τσαντίρι: «Χυδαία επίθεση»
- Πόσο κοστίζει μια ιδιωτική πτήση από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα; Το αστρονομικό ποσό
- Πόλεμος στην Ελλάδα το 2026; Τo ChatGPT δίνει ένα αναπάντεχο ποσοστό πιθανότητας
- Χαμός στον αέρα του Live News: «Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια κύριε Ευαγγελάτο, είστε επικίνδυνος!»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.