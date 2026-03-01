Μακελειό σε σχολείο θηλέων στο Ιράν: Τουλάχιστον 153 μαθήτριες νεκρές από βομβαρδισμό σύμφωνα με αξιωματούχους

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, έχει ανέλθει σε 153, με 95 ακόμα τραυματίες, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση εκπροσώπου του υπουργού Παιδείας της χώρας, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο Αλί Φαρχάντι δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι οι μαθήτριες που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από ομάδες διάσωσης.

Ανέφερε επίσης ότι το σχολείο βομβαρδίστηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα, με το CNN να δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αυτή την ισχυρισμό.

Το σχολείο Shajaba Tayyiba βρίσκεται περίπου 61 μέτρα από μια ιρανική στρατιωτική βάση, ενώ φαίνεται να ήταν προηγουμένως μέρος της βάσης. Ωστόσο δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι δύο τοποθεσίες έχουν διαχωριστεί τουλάχιστον από το 2016.

Ερωτηθείς χθες για την επίθεση, ο εκπρόσωπος του CENTCOM, Tim Hawkins, δήλωσε: «Έχουμε λάβει γνώση των αναφορών σχετικά με ζημιές σε πολίτες που προκλήθηκαν από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις αναφορές και τις εξετάζουμε. Η προστασία των πολιτών είναι υψίστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα δυνατά προληπτικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο ακούσιων ζημιών».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι «ελέγχει» τις αναφορές για επίθεση στο σχολείο θηλέων. Ο υπολοχαγός Nadav Shoshani, διεθνής εκπρόσωπος των IDF, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Προς το παρόν, δεν έχω γνώση για καμία ισραηλινή ή αμερικανική επίθεση σε αυτή την τοποθεσία. Γνωρίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Αμερικανοί το ελέγχουμε».