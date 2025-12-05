Μακρόν: Έκανε σπριντ για να χαιρετήσει Κινέζους πολίτες

Με σπριντ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν παρέκαμψε τους άνδρες της κινεζικής ασφάλειας που τον συνόδευαν για να χαιρετήσει από κοντά Κινέζους πολίτες κατά την επίσκεψή του στη χώρα.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συνόδευσε σήμερα Παρασκευή τον Γάλλο πρόεδρο στην πόλη Τσενγκντού, στα νοτιοδυτικά, σε μία χειρονομία που καταδεικνύει την εστίαση του Πεκίνου στο Παρίσι, καθώς επιδιώκει μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία με την ΕΕ.

Emmanuel Macron court pour contourner le service de sécurité chinois et prend un bain de foule pic.twitter.com/BXdqH4rVQM — BFM (@BFMTV) December 5, 2025

Ο Μακρόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα με πιο «χαλαρό» τρόπο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει επίσκεψη της συζύγου του Μπριζίτ σε ερευνητικό κέντρο για πάντα και συνάντηση του Γάλλου προέδρου με έναν αστέρα του πινγκ πονγκ.

Η περιοδεία στην Τσενγκντού αποτελεί σπάνια κίνηση σε ένδειξη εκτίμησης προς τον επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, η οποία υπογραμμίζει την εστίαση του Πεκίνου στο Παρίσι και στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

En déplacement en Chine, Emmanuel Macron a rejoint Félix Lebrun pour une partie de tennis de table où ils ont échangé quelques balles face à des adversaires chinois #BFM2 pic.twitter.com/5h9XEdERvi — BFM (@BFMTV) December 5, 2025

Ο Μακρόν ζήτησε να ενισχυθεί η πίεση στη ρωσική οικονομία

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη διατήρηση της «πολεμικής προσπάθειας» υπέρ της Ουκρανίας, την ενίσχυση «της πίεσης επί της ρωσικής οικονομίας» και τη διατήρηση της ενότητας ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς απέναντι στη Μόσχα.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την πολεμική προσπάθεια (…) να ενισχύσουμε την πίεση κυρίως επί της ρωσικής οικονομίας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ. «Η ενότητα ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους στην ουκρανική υπόθεση είναι απαραίτητη», είπε.

«Κυρίως δεν πρέπει να αφεθούμε σε κανένα πνεύμα διαίρεσης ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Εχουμε ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουμε ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μας έχουν ανάγκη ώστε η ειρήνη αυτή να είναι σταθερή και μακρόπνοη».

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την καχυποψία τους απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ για τις προθέσεις της στη διαχείριση του ουκρανικού ζητήματος.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, ο πρόεδρος της Γαλλίας μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ευρωπαίους ομολόγους του, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον κίνδυνο «οι Ηνωμένες Πολιτείες να προδώσουν την Ουκρανία ως προς το εδαφικό χωρίς να υπάρξουν ξεκάθαρες εγγυήσεις στο ζήτημα της ασφάλειας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που πρέπει να λάβει η Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι είχε εις βάθος συνομιλίες με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν από την Κίνα, βασικό πολιτικό και οικονομικό εταίρο της Ρωσίας, να κάνει χρήση της επιρροής της επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έδωσε κανένα σημάδι μετακίνησης της κινεζικής θέσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Μακρόν.