Μενού

Μακρόν: Εξετάζει δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν αποκλείει ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για τις συντάξεις.

Reader symbol
Newsroom
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν | AP
  • Α-
  • Α+

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διευθέτηση του θέματος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης παραμένει επί τάπητος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης, η οποία εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 2023, ανεστάλη την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί για να αποφύγει πρόταση μομφής από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Όσον αφορά πάλι την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι παραμένει «πολύ εύθραυστη» και ζήτησε το άνοιγμα των συνοριακών σημείων διέλευσης στον παλαιστινιακό θύλακα για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μακρόν: «Να τιμήσει η Χαμάς τις δεσμεύσεις της»

«Η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και το γνωρίζουμε. Σημασία έχει η Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει (…) και να διατηρηθεί η πίεση για την καθολική τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να ακολουθήσει αμέσως, και αυτό είναι εξαιρετικά επείγον, το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαύλων και των διάφορων ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε η βοήθεια, η τροφοδοσία και η βοήθεια πρώτης ανάγκης θα προσφερθούν στον πληθυσμό», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ