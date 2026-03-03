Μενού

Μακρόν: «Στέλνουμε φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ότι η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο, ενώ το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ πλέει προς τη Μεσόγειο.

Reader symbol
Newsroom
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν | AP Photo/Michel Euler
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό το βράδυ τηςΤρίτης (3/3) ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς τη Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι θα παρασχεθούν εναέρια μέσα στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η φρεγάτα Λαγκεντόκ, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μια σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και σε συνεργασία με την Ελλάδα θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε ακόμα: LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, «διασφαλίζουμε παράλληλα στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας, τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πρωτίστως με τους Έλληνες φίλους μας, ώστε αυτή η προσπάθεια στην ανατολική Μεσόγειο να ενισχυθεί από τα πρόθυμα κράτη».

Ο Μακρόν επισήμανε ότι η σύγκρουση στο Ιράν διευρύνεται στην περιοχή, κάτι που έχει σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ σημείωσε ότι η χώρα του δεν μπορεί να εγκρίνει τις πολεμικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Χαρακτήρισε δε «στρατηγικό λάθος» και «επικίνδυνη κλιμάκωση» μία πιθανή χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο Ιράν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ