Βαρύ είναι το κλίμα στην Ιταλία, μετά την δημοσιοποίηση της είδησης θανάτου πέντε Ιταλών δυτών σε σπηλιά στην ατόλη Βάαβου στις Μαλδίβες.

Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι δύτες έχασαν τη ζωή τους «ενώ προσπαθούσαν να εξερευνήσουν σπηλιές σε βάθος 50 μέτρων» κοντά στο νησί Αλιμαθάα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μάλε.

Τέσσερις από τους δύτες έχουν αναγνωριστεί ως μέλη μιας ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, συμπεριλαμβανομένης της καθηγήτριας οικολογίας Μόνικα Μοντεφαλκόνε και της κόρης της Τζόρτζια Σομμακάλ, μεταδίδει το divemagazine.com.

Τα δύο άλλα μέλη της ομάδας έχουν αναγνωριστεί ως η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο και ο απόφοιτος θαλάσσιας βιολογίας Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, ενώ ο πέμπτος δύτης θεωρείται ότι είναι ο εκπαιδευτής καταδύσεων και διευθυντής επιχειρήσεων σκαφών Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η Μοντεφαλκόνε περιγράφεται ως «ένα γνώριμο πρόσωπο στην τηλεόραση» από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η επιστημονική διευθύντρια του έργου «Mare Caldo», η οποία παρακολουθεί τις επιπτώσεις της θέρμανσης των θαλασσών στα ιταλικά θαλάσσια οικοσυστήματα.

Αναφέρεται επίσης ότι είναι συντονίστρια ερευνητικών δραστηριοτήτων στους υφάλους των Μαλδίβων, αν και η κατάδυση στη σπηλιά δεν θεωρείται ότι σχετίζεται με επίσημο πανεπιστημιακό ερευνητικό έργο.

Η ομάδα έκανε καταδύσεις από το πολυτελές πλοίο Duke of York όταν συνέβη το περιστατικό. Πληροφορίες λένε ότι οι δύτες μπήκαν στο νερό το πρωί της Πέμπτης, αλλά δηλώθηκαν αγνοούμενοι αφού δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια.

Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF) δήλωσε ότι μια κλήση κινδύνου ελήφθη στις 1:45 μ.μ. στο κέντρο ναυτιλιακού συντονισμού της Ακτοφυλακής των Μαλδίβων.

Έρευνα από την εισαγγελία της Ρώμης για τον θάνατο των 5 δυτών

Στο μεταξύ, η εισαγγελία της Ρώμης πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον θάνατο πέντε Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες νήσους. Οι εισαγγελείς της Αιώνιας Πόλης αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στην συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους.

Στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης των πτωμάτων έχουν λάβει μέρος και βατραχάνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, που έφτασαν σήμερα στις Μαλδίβες.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή των προσπαθειών. Μέσα στην ημέρα πρόκειται πιθανόν να πραγματοποιηθεί κατάδυση, με στόχο τον ακριβή εντοπισμό της εισόδου του σπηλαίου, στο οποίο φέρονται να έχασαν την ζωή τους οι πέντε Ιταλοί.

Πρόκειται για το ίδιο σπήλαιο από το οποίο χθες, Πέμπτη, έγινε δυνατό να ανασυρθεί το πτώμα της Ιταλίδας καθηγήτριας Οικολογίας του πανεπιστημίου της Γένοβας Μόνικα Μοντεφαλκόνε.

Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε προβλήματα που μπορεί να παρουσίασαν οι φιάλες οξυγόνου ή στο ότι οι πέντε δύτες, μέσα σε ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε εξήντα μέτρα βάθος, μπορεί να έχασαν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους.