Μάντσεστερ: Σοβαρή επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή

Συναργερμός έχει σημάνει στο Μάντσεστερ της Άγγλία μετά από σοβαρή επίθεση με μαχαίρι πραγματοποιήθηκε έξω από Εβραϊκή συναγωγή και αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη σπεύσει στην περιοχή

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Manchester Evening News, έπειτα από σοβαρό περιστατικό στο βόρειο Μάντσεστερ τοποθετήθηκε κορδέλα της αστυνομίας και έκλεισε ένας δρόμος, ενώ αξιωματικοί χειρίζονται την κατάσταση.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι επί τόπου στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, τέσσερις άνθρωποι έχουν βρεθεί τραυματισμένοι ενώ η αστυνομία πυροβόλησε τον φερόμενο δράστη.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε στις 09:31 π.μ, κάνοντας αναφορές για ένα αυτοκίνητο που κινούνταν προς το κοινό και έναν άνδρα που μαχαιρώθηκε, στη Εβραϊκή Συναγωγή στο Heaton Park.

Σύντομα κηρύχθηκε σοβαρό περιστατικό από την αστυνομία του Μάντσεστερ, με αστυνομικούς να φτάνουν στην περιοχή με πυροβόλα όπλα.

Όταν τα ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τέσσερα άτομα τραυματισμένα και σύμφωνα με την αστυνομία τα τραύματα προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από το μαχαίρι. Ένας άνδρας που από την αστυνομία θεωρείται ως ο φερόμενος δράστης πυροβολήθηκε .

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα «σοβαρό περιστατικό».«Ταυτόχρονα, μπορώ να δώσω μια διαβεβαίωση ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας ότι το συμβάν αντιμετωπίστηκε «αποτελεσματικά» από την αστυνομία.

