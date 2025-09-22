Μαρίσσα Λαιμού: Από αλλεργική αντίδραση ή τοξικό δηλητήριο ο θάνατός της; Η αποκάλυψη για τα σημάδια

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μίλησε σήμερα στο Mega και στο Live News για την υπόθεση θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού στο κέντρο του Λονδίνου, αφού πρώτα είχε μεταβεί σε νοσοκομείο της πόλης, απ' όπου πήρε εξιτήριο.

Η Μαρίσσα Λαιμού, όπως φαίνεται από τις σχετικές φωτογραφίες, είχε έντονα σημάδια στο δεξί της μπράτσο, πράγμα που κλήθηκε να σχολιάσει ο κ. Γαλεντέρης: «Η αλήθεια είναι ότι η φωτογραφία αποτυπώνει δύο δερματικές αλλοιώσεις. Εάν είναι όντως δείγματα εντόμου, δηλαδή δάγκωμα από έντομο, από δύο διαφορετικά ή από ένα, αυτό θα φανεί από την ιατροδικαστική εξέταση».

«Ερευνώντας τα έντομα, που ενδημούν, δεν υπάρχει κάτι δηλητηριώδες στην περιοχή. Δηλαδή και οι αράχνες οι οποίες είναι το νούμερο 1 ύποπτο έντομο για να προκαλέσει μία τοξική αντίδραση, δεν είναι αυτές που θα περιμέναμε, για να έχουμε μία παρόμοια κατάληξη» εξήγησε επίσης ο ιατροδικαστικής για την υπόθεση της Μαρίσσας Λαιμού.

Μαρίσσα Λαιμού: Η εξήγηση του Γαλεντέρη

«Δεν εξετάστηκε από γιατρό, παρόλα αυτά από εξειδικευμένο νοσηλευτή, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά.

Η ιδιότητα αυτών των νοσηλευτών είναι πάνω από το συνηθισμένο σε σχέση με την Ελλάδα και έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τέτοια περιστατικά.

Τώρα, για την απόφαση του εξιτηρίου, εάν είχε ο ίδιος το δικαίωμα να διώξει τη συγκεκριμένη κοπέλα στο σπίτι της, με όλα αυτά τα ευρήματα, θα φανεί από τη δική τους ΕΔΕ.

Πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις, για να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Όλα είναι πιθανά, προς το παρόν πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις της νεκροτομής, για να μπορέσουμε να μιλάμε για τοξικό δηλητήριο ή αλλεργική αντίδραση».