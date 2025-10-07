Μαρόκο: Νέα εξέγερση της Gen Z - Ζητούν «το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή»

Στην Καζαμπλάνκα, εκεί όπου η παραλιακή λεωφόρος συνήθως γεμίζει με μπάλες ποδοσφαίρου και παιδικές φωνές, η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει. Μικρές ομάδες νέων συγκεντρώνονται, όχι για παιχνίδι, αλλά για να απαιτήσουν αλλαγή.

Το κίνημα GenZ 212, οργανωμένο μέσα από ψηφοφορίες σε Discord, καλεί καθημερινά σε διαδηλώσεις, ζητώντας καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και τερματισμό της διαφθοράς.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική: νεαροί ρήτορες ανεβαίνουν σε παγκάκια, το πλήθος μεγαλώνει, και οι φωνές τους ενώνονται σε συνθήματα που μιλούν για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

#GenZ212 protest right now in Derb Sultan in Casablanca pic.twitter.com/l53T5EOLRh — Omar Radi (@OmarRADI) September 28, 2025

Οι πρώτες συγκεντρώσεις, ειρηνικές και αυθόρμητες, αιφνιδίασαν τις αρχές. Η απάντηση ήρθε με συλλήψεις, βίαιη καταστολή, ακόμη και θύματα. Ο Αμίν, φοιτητής ιατρικής, έχασε το πόδι του όταν αστυνομικό βαν τον χτύπησε.

Μια κοινωνία που βράζει στο Μαρόκο

Ο πρωθυπουργός Αζίζ Ακανούχ δήλωσε πρόθυμος για διάλογο, όμως η εικόνα του ως δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία ενισχύει την αίσθηση κοινωνικών ανισοτήτων.

Σύμφωνα με το middleeasteye, η διεθνής κατακραυγή ανάγκασε τις αρχές να χαλαρώσουν την καταστολή, επιτρέποντας πλέον τις ειρηνικές συγκεντρώσεις. Όμως η ουσία παραμένει: η κοινωνική δυσαρέσκεια βράζει.

🇲🇦🗣️ « Nous voulons un meilleur système de santé et d’éducation, point à la ligne. […] Nous disons non à la fitna et non à la récupération de notre mouvement. »



À Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications.#GENZ212 pic.twitter.com/ArOpWqgU65 — Le360 (@Le360fr) October 6, 2025

Ενώ το Μαρόκο επενδύει δισεκατομμύρια σε στάδια και προετοιμασίες για το Μουντιάλ του 2030, οι πολίτες βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να καταρρέει.

Το 76% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ζει χειρότερα από πέρυσι.

Η ιδιωτικοποίηση υγείας και παιδείας βαθαίνει τις ανισότητες.

Στο Αγκαντίρ, ο θάνατος οκτώ γυναικών σε καισαρικές τομές έγινε σύμβολο της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος.

Η ανεργία των νέων στο Μαρόκο αγγίζει το 22%.

Κι ενώ οι κυβερνητικές φιέστες εγκαινιάζουν στάδια-μαμούθ, οικογένειες βλέπουν σχολεία να κατεδαφίζονται για να ανοίξει χώρος σε «έργα ανάπτυξης».

Η γενιά που δεν φοβάται

Η ομάδα GenZ 212, με πάνω από 180.000 μέλη στο Discord, ζήτησε από τον βασιλιά Μωάμεθ ΣΤ΄ την απομάκρυνση της κυβέρνησης και την έναρξη δίκαιων δικαστικών διαδικασιών κατά των υπευθύνων για διαφθορά. Το κίνημα είναι ανώνυμο, χωρίς ηγεσία, απορρίπτει κόμματα και συνδικάτα, κάτι που δυσκολεύει τις αρχές να το ελέγξουν.

Όπως λέει η Ιμπτισάμ, 25 ετών: «Ήρθαμε να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας σε μια αξιοπρεπή ζωή».

Η στάση τους θυμίζει έντονα τις κινητοποιήσεις της Gen Z στο Νεπάλ, όπου οι νέοι βγήκαν στους δρόμους ενάντια στη διαφθορά και την ανεργία, χρησιμοποιώντας τα social media ως όπλο οργάνωσης. Και στις δύο χώρες, η ίδια γενιά δείχνει ότι δεν αρκείται σε υποσχέσεις: απαιτεί διαφάνεια, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες.

Οι διαδηλώσεις χαρακτηρίζονται από πειθαρχία: οι ομιλητές ζητούν ειρηνική διάλυση, ενώ οι διαδηλωτές μαζεύουν σκουπίδια. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν καχύποπτες απέναντι σε ξένους δημοσιογράφους, θεωρώντας ότι «βλάπτουν την εικόνα της χώρας».

Με πληροφορίες από το middleeasteye