Ο ιδρυτής της SpaceX (SPAX.PVT), Έλον Μασκ, δήλωσε ότι θέλει να εγκαταστήσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα.

Τα κέντρα δεδομένων είναι εξειδικευμένες φυσικές εγκαταστάσεις που στεγάζουν servers, συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμό δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τροχιά, τα κέντρα δεδομένων μπορούν να αποβάλλουν τη θερμότητά τους απευθείας στο παγωμένο κενό του διαστήματος χωρίς να βασίζονται σε τεχνολογίες ψύξης αέρα, ενώ ο ήλιος παρέχει συνεχή παροχή ενέργειας.

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να κάνουν το όραμα των κέντρων δεδομένων στο διάστημα πραγματικότητα. Στην κατάθεσή της S-1 που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η SpaceX ανέφερε ότι οι πύραυλοί της και η κατασκευαστική της εμπειρία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν «τεράστιους αστερισμούς δορυφόρων υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης - με πιθανώς εκατομμύρια δορυφόρους - για τροχιακά κέντρα δεδομένων», με την πρώτη εκτόξευση ήδη από το 2028.

Ο Τζεφ Μπέζος, επίσης έχει «μπει στο παιχνίδι» των data center στο διάστημα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τον Guardian,υποστηρίζουν ότι τα κέντρα α απελευθερώσουν εκπληκτικά επίπεδα ρύπανσης που πιθανότατα θα αλλάξουν την ατμόσφαιρα της Γης και θα είναι «καταστροφικά» για τον πλανήτη.

Φοβούνται ότι η ρύπανση θα μπορούσε να καταστρέψει τη στιβάδα του όζοντος, να εκθέσει ενδεχομένως ορισμένους ανθρώπους σε υψηλότερα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας ή να βοηθήσει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση του πλανήτη κατά τη διάρκεια της κλιματικής κρίσης. Η ρύπανση θα μπορούσε επίσης να καταλήξει πίσω στη Γη και εκατομμύρια δορυφόροι θα δημιουργούσαν μια σημαντική πηγή φωτορύπανσης.

Η αίτηση που υποβλήθηκε στην FCC ζητά παύση των νέων αδειών για έργα κέντρων δεδομένων στο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια «παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Οι εταιρείες κέντρων δεδομένων «περιγράφουν τα σχέδιά τους με μεγαλοπρεπείς όρους που αλλάζουν τον πολιτισμό», αναφέρει η αίτηση. «Αλλά αυτοί οι ίδιοι υποστηρικτές αρνήθηκαν να δεχτούν οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της αυτοαποκαλούμενης κοσμοπολίτικης τεχνολογίας τους στο περιβάλλον, την επιστήμη, την οικονομία ή άλλες αξίες».

Αρκετοί πρώην ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι του διαστήματος των ΗΠΑ δήλωσαν στον Guardian ότι αμφιβάλλουν για το αν τα τροχιακά κέντρα δεδομένων είναι εφικτά. Ωστόσο, η τοποθέτηση εκατομμυρίων επιπλέον δορυφόρων σε τροχιά θα δημιουργούσε σημαντικό περιβαλλοντικό κίνδυνο, δήλωσε ο Steve Volz, πρώην επικεφαλής του γραφείου δορυφόρων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

«Υπάρχει πολύ σύνθετο υλικό σε αυτά τα πράγματα, και ακόμη και αν καούν, δεν θέλετε να γεμίζετε την ατμόσφαιρα με απόβλητα από αυτά, όπως δεν θα θέλατε να προέρχονται από καπνοδόχο», είπε ο Volz. Ο Volz ήταν στον οργανισμό μέχρι που τέθηκε σε άδεια και τελικά απολύθηκε υπό την κυβέρνηση Τραμπ.