Massive Attack: Τους απαγόρευσαν την είσοδο στη Σικγαπούρη γιατί είχαν παλαιστινιακή σημαία

Στη Σιγκαπούρη «μπάναραν» το συγκρότημα των Massive Attack, καθώς σε συναυλία τους έδειξαν σημαία της Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (8/3), η μπάντα, έδωσε συναυλίαστο θέατρο Star. Αφού ξεδίπλωσαν και επίδειξαν μια παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια της παράστασής τους, έγιναν αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, η οποία οδήγησε στην απαγόρευσή τους από τη χώρα.

Η Σιγκαπούρη, γνωστή για τους αυστηρούς νόμους της σχετικά με τον δημόσιο λόγο και τη συνάθροιση, απαγορεύει την ανοιχτή επίδειξη όλων των ξένων σημαιών, εθνικών εμβλημάτων ή πανό χωρίς άδεια.

Την Κυριακή, το συγκρότημα εξέδωσε μια δήλωση στο Instagram. «Μετά την εμφάνισή μας στο Star Theatre της Σιγκαπούρης, στις 29 Ιουλίου, μείναμε έκπληκτοι και απογοητευμένοι που ολόκληρη η μπάντα μας συνελήφθη από την αστυνομία, απομονώθηκε και ανακρίθηκε ξεχωριστά - με ορισμένα μέλη να υποβάλλονται σε έρευνα δωματίων ξενοδοχείου και προσωρινή κατάσχεση διαβατηρίων», ανέφερε.

«Πριν πατήσουμε το πόδι μας στη σκηνή και ξανά στο τέλος της παράστασης, μεγάλα τμήματα του αμφιθεάτρου ξεσήκωσαν οργανικά συνθήματα «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πιθανώς γνωρίζοντας αλλά απτόητοι ότι αυτή η αυθόρμητη έκφραση από μόνη της θα μπορούσε να παραβιάσει τους νόμους περί λογοκρισίας της κυβέρνησής τους.

«Από την πλευρά μας, δεν φανταζόμασταν ότι η απλή ύψωση της σημαίας ενός κυρίαρχου κράτους που αναγνωρίζεται από 157 χώρες θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο».

Η δήλωση, όπως μεταφέρει ο Guardian, συνέχισε: «Κατόπιν αναστοχασμού, είμαστε περήφανοι που κάναμε αυτή την αυτοσχέδια έκφραση με τους θαυμαστές μας στη Σιγκαπούρη, οι οποίοι ένιωσαν σαφώς την ηθική επιταγή να δείξουν αλληλεγγύη με τον λαό της Παλαιστίνης στη συνεχιζόμενη πραγματικότητα της παράνομης κατοχής, του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας, και χαιρετίζουμε το θάρρος τους που το έκαναν. Σε όλο τον κόσμο, η συνεχιζόμενη αδράνεια της «διεθνούς κοινότητας» ωθεί τους πολίτες σε προσωπικό κίνδυνο».

Το συγκρότημα δήλωσε ότι η «σουρεαλιστική εμπειρία» ήταν μια «υπενθύμιση της σημασίας της υπεράσπισης των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, όπου αυτά τα δικαιώματα απειλούνται».

Πρόσθεσαν: «Στο σπίτι τους, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειρηνικοί διαδηλωτές συλλαμβάνονται βάσει των νόμων περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσαν χειρόγραφες πινακίδες που διαμαρτύρονταν για τη γενοκτονία, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωση, το Massive Attack δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες στον λαό της Σιγκαπούρης που μας έκανε να νιώσουμε τόσο ευπρόσδεκτοι και ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης θα επιλέξει να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και να επιτρέψει στους πολίτες της να εκφράσουν τη συνείδησή τους χωρίς φόβο κρατικής δίωξης. Όπως λέγαμε... Ελεύθερη Παλαιστίνη».