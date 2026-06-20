Πολλά ερωτήματα προκαλεί η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισάγει στη συζήτηση την πιθανότητα επιβολής τελών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά όχι από το Ιράν, αλλά τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επιμένει ότι για την περίοδο ισχύος της εκεχειρίας με το Ιράν - τις 60 μέρες δηλαδή - κανένα πλοίο δεν θα διέρχεται από την κρίσιμη πλωτή δίοδο πληρώνοντας κάποιο χρηματικό ποσό.

«Δεν θα υπάρξουν τέλη στα Στενά του Ορμούζ για 60 μέρες, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάπαυσης πυρός και δεν θα υπάρξουν τέλη μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών».

Μέχρι εδώ τα είπε καλά, αλλά προσέθεσε μία φράση που μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει.

«Εκτός εάν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί».

Διευκρινίζοντας το σημείο αυτό έκανε λόγο για υπηρεσίες με την ονομασία «Φύλακας Άγγελος». Εξήγησε πως αυτό θα αφορά «χώρες της Μέσης Ανατολής για σκοπούς αποζημίωσης εξόδων τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν και στο μέλλον».

Σημειώνεται πως η νέα αυτή τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται την ώρα που παραμένει άγνωστο εάν το Ορμούζ είναι ανοιχτό ή όχι για διέλευση πλοίων.

Νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (20/06), οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επεσήμαναν πως δεν μπορούν να περάσουν πλοία και κάλεσαν τους καπετάνιους να μείνουν μακριά, για την ασφάλειά τους.

Αργότερα, ωστόσο, η Κεντρική Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom) διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, λέγοντας πως «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ».

«Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι» συμπληρώθηκε, παρά τις αντίθετες δηλώσεις από πλευράς Τεχεράνης.

Σημειώνεται πως οι Ιρανοί είπαν πως προχωρούν σε νέο κλείσιμο ως αντίδραση στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, παρά τις αντίθετες προβλέψεις της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πάντως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τοπικά μέσα, φαίνεται να έδωσε εντολή να σταματήσουν οι επιθέσεις - ύστερα από συνομιλία με τις ΗΠΑ - αλλά επέμεινε πως οι δυνάμεις του «θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί για να υπερασπιστούν τα βόρεια σύνορά του».