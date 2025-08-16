Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία με 11 νεκρούς και 130 τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας την Παρασκευή (15/08) είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 130, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. Η έκρηξη συνέβη 320 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Πάβελ Μάλκοφ, δήλωσε πως το περιστατικό προκλήθηκε από φωτιά σε εργαστήριο του εργοστασίου, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι παραγόταν στο εργοστάσιο, ενώ κάποια ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πυρίτιδα που έπιασε φωτιά. Στο παρελθόν, η περιοχή έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών drone.

Ukraine has hit 14% of Russia's total refining capacity in the past 8 days.



August 2

Novokuibyshevsk Refinery – Capacity: 8.8 Mt/year (~3.1% of Russia’s total)



Ryazan Refinery – Capacity: 17.1 Mt/year (~6.1%)



August 7

Afipsky Refinery – Capacity: 6.25 Mt/year (~2.2%)



August… pic.twitter.com/Pyh0aqqK5e — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 10, 2025

Με πληροφορίες από Reuters