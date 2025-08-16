Μενού

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία με 11 νεκρούς και 130 τραυματίες

Συναγερμός στη Ρωσία μετά από έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους.

Ρωσία-έκρηξη
Έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας την Παρασκευή (15/08) είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 130, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. Η έκρηξη συνέβη 320 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Πάβελ Μάλκοφ, δήλωσε πως το περιστατικό προκλήθηκε από φωτιά σε εργαστήριο του εργοστασίου, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι παραγόταν στο εργοστάσιο, ενώ κάποια ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πυρίτιδα που έπιασε φωτιά. Στο παρελθόν, η περιοχή έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών drone.

Με πληροφορίες από Reuters

