Μια σοκαριστική καταγγελία έρχεται από τις ΗΠΑ, καθώς ένας γυναικολόγος που εργαζόταν σε στρατιωτικά νοσοκομεία στη Χαβάη και το Τέξας έχει πλέον τεθεί σε διαθεσιμότητα και βρίσκεται υπό ποινική έρευνα για φερόμενη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση ασθενών κατά τη διάρκεια εξετάσεων και επεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, ο Δρ Blaine McGraw κατηγορείται ότι άγγιξε ασθενείς με ανάρμοστο τρόπο και βιντεοσκοπώντας. Η Διεύθυνση Ποινικών Ερευνών του Στρατού ξεκίνησε την έρευνά της «μέσα σε λίγες ώρες» από τη διαθεσιμότητά του στις 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δήλωση.

«Το Fort Hood και το CRDAMC έχουν δεσμευτεί να παρέχουν φροντίδα παγκόσμιας κλάσης στους στρατιώτες, τις οικογένειες και τους δικαιούχους μας, με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των ασθενών να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αποστολής μας», έγραψε ο αμερικανικός στρατός στην ανακοίνωση.

Το δικηγορικό γραφείο Cobos Law Firm, με έδρα το Ώστιν, εκπροσωπεί 50 από τα φερόμενα θύματα. Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Bell County στις 10 Νοεμβρίου και ισχυρίζεται ότι ο Στρατός των ΗΠΑ κάλυψε την φερόμενη κακοποίηση του McGraw. Το γραφείο εκπροσωπεί μια Jane Doe που αναγνωρίζεται μόνο ως σύζυγος στρατιωτικού.

Τι αναφέρεται στην αγωγή: «Ο Στρατός γνώριζε»

«Ο Στρατός γνώριζε», αναφέρεται στην αγωγή, σύμφωνα με το People. «Είχαν υποβληθεί καταγγελίες για τον κατηγορούμενο McGraw — στο Fort Hood και, χρόνια νωρίτερα, στο Tripler Army Medical Center στη Χαβάη — αλλά η ηγεσία αγνόησε τις προειδοποιήσεις, γέλασε με τις αξιόπιστες καταγγελίες και επέτρεψε στον McGraw να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Στρατός κάλυψε ένα αρπακτικό που φορούσε στολή».

Ένα από τα θύματα ισχυρίστηκε ότι ο McGraw έβαλε το τηλέφωνό του στην τσέπη του πουκαμίσου του με την κάμερα στραμμένη προς τα εμπρός, αφού προσποιήθηκε ότι δέχτηκε μια κλήση από μια νοσοκόμα, σύμφωνα με την αγωγή.

«Οι κατηγορίες αφορούν μία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις της ιατρικής εμπιστοσύνης που μπορεί να φανταστεί κανείς: μη συναινετική βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση ασθενών κατά τη διάρκεια ευαίσθητων ιατρικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με ακατάλληλες σεξουαλικές επαφές κατά τη διάρκεια γυναικολογικών επεμβάσεων», συνέχισε η δήλωση της National Trial Law.

Στη συνέχεια, η National Trial Law απαρίθμησε τις κατηγορίες εναντίον του McGraw: «Η φερόμενη παράνομη συμπεριφορά εκτείνεται πέρα από τις μη εξουσιοδοτημένες ηχογραφήσεις και περιλαμβάνει ακατάλληλες επαφές με το στήθος και τα γεννητικά όργανα των ασθενών με μη ιατρικό τρόπο, τη σύσταση περιττών εξετάσεων μαστού με μοναδικό σκοπό την έκθεση και την απρόσμενη επαφή με τις ασθενείς, καθώς και τη διεξαγωγή εξετάσεων χωρίς την απαιτούμενη παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού, κατά παράβαση των ιατρικών πρωτοκόλλων του στρατού».

Πολλοί πρώην ασθενείς έχουν καταγγείλει κακοποίηση, σύμφωνα με το Austin-American Statesman. Ο McGraw ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο Tripler Army Medical Center, αφού αρχικά εντάχθηκε στον στρατό το 2007 ως αρχηγός διμοιρίας τυφεκιοφόρων στο Fort Campbell, στο Κεντάκι, σύμφωνα με το Statesman. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.