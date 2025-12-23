Μενού

«Μείνετε στα καταφύγια»: Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Συναγερμός στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επίθεση. Έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια έκανε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Εκρηξη, Κίεβο | Associated Press
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.

ΚΟΣΜΟΣ