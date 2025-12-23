«Μείνετε στα καταφύγια»: Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.
«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.
