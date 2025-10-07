Μελόνι: «Έγινε καταγγελία σε βάρος μου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για συμμετοχή σε γενοκτονία»

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε σήμερα on air ότι έγινε καταγγελία σε βάρος της στο Ποινικό Δικαστήριο.

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η πρωθυπουργός της χώρας.

Όπως πρόσθεσε, και μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων «Leonardo», Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

"Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ οτι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία », τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.