Μελόνι: «Έγινε καταγγελία σε βάρος μου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για συμμετοχή σε γενοκτονία»

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε σήμερα on air ότι έγινε καταγγελία σε βάρος της στο Ποινικό Δικαστήριο.
«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η πρωθυπουργός της χώρας.
Όπως πρόσθεσε, και μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων «Leonardo», Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.
"Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ οτι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία », τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
- Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.