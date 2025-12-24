Μελόνι: «Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για όλους μας, η επόμενη θα είναι ακόμα χειρότερη»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, απηύθυνε μήνυμα στους εργαζόμενους του γραφείου του πρωθυπουργού, προτρέποντάς τους να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, καθώς –όπως ανέφερε με χιούμορ– τους περιμένει μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.
Μιλώντας στο προσωπικό της, στην αυλή του πρωθυπουργικού μεγάρου, η Μελόνι τόνισε το ομαδικό πνεύμα που τους ενώνει, λέγοντας: «Σας αγαπώ. Είμαστε μια οικογένεια και δίνουμε μάχη όλο τον χρόνο».
Αναφερόμενη στη χρονιά που πέρασε, παραδέχτηκε ότι ήταν δύσκολη για όλους, για να προσθέσει αστειευόμενη πως «η επόμενη θα είναι ακόμα πιο δύσκολη».
Κλείνοντας, συνέστησε στους συνεργάτες της να αξιοποιήσουν τις γιορτινές ημέρες για ξεκούραση, υπογραμμίζοντας πως θα χρειαστούν δυνάμεις για να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της χώρας.
