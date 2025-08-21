Μέσα στο χρυσάφι του Τραμπ στο Οβάλ γραφείο παρατηρητικοί εντόπισαν και το τρόπαιο της Τσέλσι

Η αλήθεια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ αγαπά το χρυσό. Το Οβάλ γραφείο, από τις πρώτες ημέρες της θητείας του, έχει αλλάξει κατόπιν προεδρικής εντολής και έχει η διακόσμηση είναι ολόχρυση παντού. Μία απλή ματιά στις εικόνες των πρακτορείων αρκεί.

Οι κακές γλώσσες λένε πως οι φωτογραφίες που στέλνει ο Λευκός Οίκος είναι ασπρόμαυρες για να μην φαίνετα όλο αυτό το χρυσάφι και προκαλεί.

Χρυσός στο Οβάλ γραφείο | AP

Και να ήθελε κανείς πάντως να το παραβλέψει, στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών, δεν μπορούσε.

Βέβαια, αυτό που παρατήρησαν αρκετοί ήταν πως μεταξύ του χρυσού που έχει συγκεντρώσει εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, δέσποζε και το τρόπαιο που κατέκτησε πριν από έναν μήνα η Τσέλσι, στο Παγκόσμιο Συλλόγων που έγινε στις ΗΠΑ.

Εκεί, όπου δεν έφευγε από το πόντιουμ των νικητών ο Ντόναλντ Τραμπ όταν σήκωσαν το τρόπαιο, ενώ πήρε και ένα χρυσό μετάλλιο, βάζοντάς το στην τσέπη.

Τι συμβαίνει όμως με το τρόπαιο της Τσέλσι;

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δήλωσε στο DAZN ότι η FIFA τού ζήτησε να κρατήσει το τρόπαιο για λίγο, ενώ εκείνος αστειεύτηκε ότι τελικά «θα μπορούσε να το κρατήσει για πάντα».

Το τρόπαιο της Τσέλσι στο Οβάλ γραφείο | AP

Κάπως έτσι φαίνεται να επιβεβαιώνεται πως η Τσέλσι έχει πάρει τελικά αντίγραφο, αν και πληροφορίες λένε πως η FIFA διαθέτει τρεις εκδόσεις του τροπαίου: ένα αντίγραφο παραδόθηκε στην Τσέλσι, η αρχική έκδοση παραμένει στα κεντρικά της Ζυρίχης, ενώ ένα ακόμη αντίγραφο φέρεται να είναι αυτό που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό και ίσως ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει την ανάγκη να παρουσιάσει μία εικόνα «φίλου του ποδοσφαίρου».

