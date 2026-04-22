Μέση Ανατολή: Δεν πάει ακόμα στο Πακιστάν ο Βανς

Η αμερικανική προεδρία έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στον οποίο έχει ανατεθεί να διεξαγάγει τις αναμενόμενες νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Πακιστάν, δεν θα αναχωρήσει εντός ωρών, το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) για το Ισλαμαμπάντ, όπως ήταν προγραμματισμένο.
«Υπό το φως του μηνύματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, που επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ενοποιημένη πρόταση από τους Ιρανούς, το ταξίδι στο Πακιστάν δεν θα γίνει σήμερα», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στον Τύπο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.