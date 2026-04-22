Μενού

Μέση Ανατολή: Δεν πάει ακόμα στο Πακιστάν ο Βανς

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα ταξιδέψει άμεσα στο Πακιστάν (όχι σήμερα) σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Reader symbol
Newsroom
Ο Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

Η αμερικανική προεδρία έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στον οποίο έχει ανατεθεί να διεξαγάγει τις αναμενόμενες νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Πακιστάν, δεν θα αναχωρήσει εντός ωρών, το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) για το Ισλαμαμπάντ, όπως ήταν προγραμματισμένο.

«Υπό το φως του μηνύματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, που επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ενοποιημένη πρόταση από τους Ιρανούς, το ταξίδι στο Πακιστάν δεν θα γίνει σήμερα», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στον Τύπο.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ