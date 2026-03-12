Δυο ξένα δεξαμενόπλοια, τα οποία είχαν φορτώσει ιρακινό πετρέλαιο, υπέστησαν επίθεση στον ιρακινό θαλάσσιο χώρο, ανοικτά του νότιου τμήματος της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι», μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική τηλεόραση του Ιράκ, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες.

Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον κ. Φαρτούσι.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.