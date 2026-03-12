Δυο ξένα δεξαμενόπλοια, τα οποία είχαν φορτώσει ιρακινό πετρέλαιο, υπέστησαν επίθεση στον ιρακινό θαλάσσιο χώρο, ανοικτά του νότιου τμήματος της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι», μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική τηλεόραση του Ιράκ, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι.
Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες.
Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον κ. Φαρτούσι.
Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».
Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.
