Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

Μία ακόμα δύσκολη νύχτα είναι αυτή που διανύουμε για τη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου, εκ των οποίων ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν και συνέλαβαν δέκα υπόπτους.

Παράλληλα, Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε στην Τεχεράνη, ανώτερο διοικητή - υπεύθυνο για τον Λίβανο - της δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό.

Η «ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε και εξόντωσε τον προσωρινό διοικητή του λιβανέζικου σώματος της Δύναμης Κοντς του Ιράν, τον Νταούντ Αλί Ζαντέχ, στην Τεχεράνη», αναφέρει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για «τον ανώτερο Ιρανό διοικητή στον Λίβανο».

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στόχευσε ανώτερο Ιρανό διοικητή στην Τεχεράνη, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που ξέσπασε με την επίθεση που διεξήγαγαν από κοινού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.