Μέση Ανατολή: Ισχυρές εκρήξεις στη Βυρητό και κοντα σε εμπορικό πλοίο στο Ομάν

Στις φλόγες η Μέση Ανατολή καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι βομβαρδισμοί διάφορων στόχων.

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στη Βηρυτό, καθώς το Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν και πάλι πλήγματα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Το σιιτικό κίνημα που πρόκειται στην Τεχεράνη ξανάρχισε τη Δευτέρα τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν. Το Ισραήλ αντέδρασε προχωρώντας σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, τους οποίους διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει.

Λίγο νωρίτερα, ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό που σημειώθηκε 137 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, στο Ομάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πλοίαρχος εμπορικού πλοίου ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από το σκάφος, η οποία ακολουθήθηκε από την εμφάνιση καπνού.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι, παρά το ανησυχητικό περιστατικό, το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλείς, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.