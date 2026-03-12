Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στο τέλος άλλης μιας μέρας σφυροκοπήματος του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά).

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπουρτζ ας Σεμάλι, κοντά στην Τύρο, ενώ 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, κατά την ίδια πηγή.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σύμμαχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Η από κοινού και ολοκληρωμένη επιχείρηση του σώματος των Φρουρών και της λιβανικής αντίστασης» συμπεριέλαβε «συνεχές πυρ για περίοδο πέντε ωρών» με πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον «50 και πλέον στόχων» στην ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.