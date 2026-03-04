Μέση Ανατολή: Μαχητικό του Κουβέιτ κατέρριψε κατα λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ

Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 της πολεμικής αεροπορίας του Κουβέιτ ήταν αυτό που κατέρριψε κατά λάθος τα τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας την Κυριακή, εκτοξεύοντας ισάριθμους πυραύλους, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές της, ενήμερες για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διενεργείται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας με ανεξάρτητο τρόπο.

Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.

A US F15 has been destroyed over kuweit, conformation of who downed it will be reported soon pic.twitter.com/4vONjuvwrk — IRAN-ISREAL WAR MONITIER (@sharafmalik00) March 2, 2026

Το μοντέλο F-15E Strike Eagle, το οποίο – σύμφωνα με τις ΗΠΑ – ενεπλάκη στο περιστατικό, κοστολογείται στα 31,1 εκατ. δολάρια ανά αεροσκάφος, βάσει ενημερωτικού δελτίου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε σταθερές τιμές του 1998, κάτι που σημαίνει ότι σε σημερινά δεδομένα η αξία του είναι αισθητά υψηλότερη.

Το F-15E Strike Eagle είναι μαχητικό που τέθηκε σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1980 και έχει σχεδιαστεί για αποστολές τόσο αέρος-αέρος όσο και αέρος-εδάφους. Τα νεότερα μοντέλα των F-15 φτάνουν πλέον να κοστίζουν κοντά στα 100 εκατ. δολάρια το καθένα.