Μέση Ανατολή: Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν από τις 20:00 χθες Τετάρτη (ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 ώρα Ελλάδας), σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση προχθές Τρίτη εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή - τους πρώτους έπειτα από σχεδόν μια εβδομάδα.
«Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για επιθέσεις στη νήσο Κεσμ και στην πόλη Αμπαντάν (νότια), μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού πως διεξάγει νέους βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχο στη νότια επαρχία Ορμουζγκάν, «ομάδες διάσωσης αναζητούν δυο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια» σπιτιού στη νήσο Κεσμ.
Είχε προαναγγείλει τα χτυπήματα ο Τραμπ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νωρίτερα πως οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.
«Ξέρουν τι έρχεται. Μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα», είπε ο Τραμπ.
«Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αλλά, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είχε ενημερωθεί σχετικά με επίθεση drone σε δεξαμενόπλοια στην Αίγυπτο.
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