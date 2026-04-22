Μέση Ανατολή: Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ «ευχαρίστησε ειλικρινά» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να κάνει δεκτό χθες Τρίτη το αίτημα του Ισλαμαμπάντ να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω Truth Social παράταση της κατάπαυσης του πυρός μέχρι νεοτέρας διαταγής, για να δοθεί χρόνος ώστε αυτή που χαρακτήρισε «διασπασμένη» ιρανική ηγεσία να υποβάλει «ενοποιημένη» πρόταση και να προετοιμαστούν οι διαπραγματευτές των δυο πλευρών.