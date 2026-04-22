Μενού

Μέση Ανατολή: Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός» είπε για Ιραν και ΗΠΑ ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

Reader symbol
Newsroom
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ «ευχαρίστησε ειλικρινά» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να κάνει δεκτό χθες Τρίτη το αίτημα του Ισλαμαμπάντ να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω Truth Social παράταση της κατάπαυσης του πυρός μέχρι νεοτέρας διαταγής, για να δοθεί χρόνος ώστε αυτή που χαρακτήρισε «διασπασμένη» ιρανική ηγεσία να υποβάλει «ενοποιημένη» πρόταση και να προετοιμαστούν οι διαπραγματευτές των δυο πλευρών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ