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Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ προαναγγέλλει σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν τις επόμενες ώρες

«Είναι η σειρά μας. Θα τους πλήξουμε σκληρά» είπε ο Τραμπ για το Ιράν προαναγγέλλοντας πλήγματα μέσα στις επόμενες ώρες.

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Newsroom
τραμπ
Andrew Harnik/Getty Images
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.

«Ξέρουν τι έρχεται. Μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα», είπε ο Τραμπ.

«Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αλλά, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είχε ενημερωθεί σχετικά με επίθεση drone σε δεξαμενόπλοια στην Αίγυπτο.

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