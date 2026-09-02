Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσαν με επιτυχία, τα ξημερώματα της Τετάρτης, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), μεταξύ άλλων συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις ραντάρ, ναυτικές υποδομές και μέσα, εγκαταστάσεις και δυνατότητες για πόντιση ναρκών, καθώς και κέντρα επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την CENTCOM, τα αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και κατά Αμερικανών στρατιωτικών.

MAP: A second wave of U.S. strikes has been reported across Iran.



Reported locations include Bandar Abbas, Qeshm Island, Jiroft Airport, Asaluyeh and Chabahar.



In Hormozgan province, the Kuhestak telecommunications center in Sirik County was reportedly leveled. pic.twitter.com/rpEiL0wWuW — Open Source Intel (@Osint613) September 1, 2026

Η CENTCOM ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε «επαγρύπνηση» και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που διατάσσονται από τον Ανώτατο Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιορδανία - Πλήγματα και στο Κουβέιτ

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, με φόντο την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας έγινε στόχος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεσης με πυραύλους, προερχόμενης από το ιρανικό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων.

Από τους 13 βαλλιστικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου, οι ένοπλες δυνάμεις μπόρεσαν «να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν 10, ενώ 3 πύραυλοι κατέπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές» όπου δεν υπάρχουν κατοικίες, πρόσθεσε.

An Iranian missile reportedly struck Aqaba, Jordan. pic.twitter.com/X9xTd4Mlzw — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Παράλληλα, και το εμιράτο του Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, παροτρύνοντας τους πολίτες να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες των αρχών.

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 35 τραυματίες από αμερικανικό πλήγμα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στον νότο του Ιράν, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο.

«Κάτοικοι τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή», μετέδωσε επίσης το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο προσθέτοντας ότι η επίθεση έπληξε «γειτονιά με κατοικίες» στο Σιρίκ.

Νωρίτερα απόψε Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες έπειτα από αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας.

«Ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο», δήλωσε ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από τις ΗΠΑ.