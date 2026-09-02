Μέση Ανατολή: Σειρήνες και στο Μπαχρέιν - «Χτυπήσαμε βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία» λέει το Ιράν

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε τομείς του Μπαχρέιν, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη χώρα, εν μέσω των νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι αρχές του βασιλείου παροτρύνουν τους κατοίκους να «παραμείνουν ήρεμοι, να μεταβούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία και να ενημερώνονται από επίσημους διαύλους για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Μανάμα μέσω X.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί «εξαπέλυσαν εντατική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης του σώματος πεζοναυτών στην Ιορδανία, γνωστής με την ονομασία στρατόπεδο Τάιτιν», ανέφερε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε το πρακτορείο.

Το στρατόπεδο αυτό βρίσκεται στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στα σύνορα του χασεμιτικού βασιλείου με το Ισραήλ και με τη Σαουδική Αραβία.

Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα πως αναχαίτισε και κατέστρεψε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους και άλλοι τρεις κατέπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα αντιμετωπίζει «απειλές εχθρικών πυραύλων και drones», ενώ στο Μπαχρέιν, ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν χθες νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που κατηγορούν για επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Είχαν ήδη βομβαρδίσει το Ιράν την Κυριακή, έπειτα από έναν μήνα συγκριτικής ηρεμίας.