Μετά τη διεθνή κατακραυγή η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ θα επιστρέψει αύριο στη μικρή οθόνη, αφού το τηλεοπτικό δίκτυο ABC την διέκοψε, την περασμένη εβδομάδα, μετά τις απειλές του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η Disney, η ιδιοκτήτρια του ABC, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από «εκ βαθέων» συζητήσεις με τον Τζίμι Κίμελ, έλαβε την απόφαση να τον βγάλει ξανά στον αέρα από την Τρίτη.

«Την περασμένη Τετάρτη, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας.

» Πήραμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, αναίσθητα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Jimmy και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» κόπηκε μετά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για το σχόλιο του παρουσιαστή ότι η ακροδεξιά επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία του Κερκ.