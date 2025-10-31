Μετά την αφαίρεση τίτλου, φεύγει από το Γουίνδσορ ο «πρίγκιπας» Άντριου - Τι ζητά η οικογένεια Τζουφρέ

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε εχθές το βράδυ (30/10) ότι ο πρίγκιπας Άντριου - πλέον Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ. - έχασε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και θα αποχωρήσει από την κατοικία του στο Γουίνδσορ, το Royal Lodge.

Η «κάθοδος» του Άντριου ξεκίνησε όταν βγήκε σε κυκλοφορία το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση και αυτοκτόνησε φέτος, σε ηλικία 41 ετών.

Αποσπάσματα από το βιβλίο που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian αποκαλύπτουν ότι Τζιούφρε εξαναγκάστηκε από τον Έπσταϊν να έρθει τρεις φορές σε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου.

Πρώην πρίγκιπας Άντριου: Φεύγει από το Γουίνδσορ

Ο πρώην πρίγκιπας αναμένεται να μετακομίσει από τη Βασιλική Στοά στο Γουίνδσορ.

«Η μίσθωσή του στη Βασιλική Στοά του έχει, μέχρι σήμερα, παράσχει νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει. Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από το μίσθωμα και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγαση.

Αυτές οι επικρίσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του», λέει το Παλάτι.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν, και θα παραμείνουν, με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση. Είναι κατανοητό ότι, παρόλο που ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ θεωρεί ότι έχουν υπάρξει «σοβαρά κενά κρίσης», προσθέτει.

Εξώφυλλο για το σκάνδαλο με τον Πρίγκιπα Άντριου | Shutterstock

Ο Πρίγκιπας Άντριου θα μετακομίσει σε ένα ακίνητο στο Sandringham Estate, σύμφωνα με αναφορές. Οποιαδήποτε μελλοντική διευκόλυνση θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά από τον Βασιλιά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοινώθηκε ότι ο πρίγκιπας Άντριου θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τους εναπομείναντες τίτλους και τις τιμές του, συμπεριλαμβανομένου του Δούκα της Υόρκης, μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν με άμεση ισχύ.

Βιρτζίνια Τζούφρε: «Το φυσιολογικό κορίτσι που ανέτρεψε έναν πρίγκιπα»

Η οικογένεια της εκλιπούσας Βιρτζίνια Τζούφρε (Virginia Louise Giuffre), η οποία κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, γιόρτασε την αφαίρεση του τίτλου του «πρίγκιπα» ως μια νίκη «άνευ προηγουμένου στην ιστορία».

«Αυτό το φυσιολογικό κορίτσι από μια φυσιολογική οικογένεια ανέτρεψε έναν πρίγκιπα. Είμαστε τόσο περήφανοι γι' αυτήν», δήλωσε ο Σκάι Ρόμπερτς, αδελφός της Τζούφρε, στο BBC Newsnight μέσα σε δάκρυα στα μάτια.

Αλλά ο κ. Ρόμπερτς δήλωσε στο BBC ότι η αφαίρεση του τίτλου του «δεν ήταν αρκετή» και ζήτησε έρευνα για τον Άντριου, προσθέτοντας ότι «πρέπει να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα». Ο Άντριου αρνήθηκε εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες.

