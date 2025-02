Μέτρα «οφθαλμός αντί οφθαλμού» από Καναδά, Μεξικό και Κίνα στον εμπορικό πόλεμο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποίησε χθες Σάββατο την απειλή του για εμπορικό πόλεμο, επιβάλλοντας δασμούς 25% στις εισαγωγές προϊόντων από τον Καναδά και το Μεξικό και επιπλέον 10% στους υφιστάμενους δασμούς στα κινέζικά προϊόντα.

Ως εκ τούτου, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται στους τρεις κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των εισαγωγών στη χώρα.

Η επιβολή δασμών τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου για τα καναδικά προϊόντα, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που περιήλθε εις γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Ωστόσο, οι καναδικοί υδρογονάνθρακες θα φορολογούνται με 10%.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις των τριών χωρών προκειμένου να λάβουν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της διακίνησης φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, η οποία ανήκει στον ίδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξηγεί ότι βάσει νόμου του 1977 για τις διεθνείς έκτακτες οικονομικές εξουσίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δύναται να εισάγει ρυθμίσεις στις εμπορικές συναλλαγές σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Εν προκειμένω, αφορά «τη μεγάλη απειλή που αντιπροσωπεύουν οι παράτυποι μετανάστες και τα θανατηφόρα ναρκωτικά που σκοτώνουν συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης. Πρέπει να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς και είναι καθήκον μου ως πρόεδρος να προασπίσω την ασφάλεια όλων», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα εξάγει στο Μεξικό δραστικές ουσίες που επιτρέπουν στα μεξικανικά καρτέλ να παράγουν φαιντανύλη, η οποία εν συνεχεία διακινείται στις ΗΠΑ. Επικρίνει επίσης το Μεξικό και τον Καναδά ότι δεν ελέγχουν αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν είναι απαραίτητοι ώστε να καταστούν υπόλογοι η Κίνα, το Μεξικό και ο Καναδάς για τις υποσχέσεις τους να σταματήσουν τις ροές» ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ειδικότερα για το Μεξικό, ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει ότι οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η κυβέρνηση της χώρας συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τα μεξικανικά καρτέλ «είναι οι κορυφαίοι διακινητές φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και άλλων ναρκωτικών σε όλον τον κόσμο.

Αυτά τα καρτέλ έχουν συμμαχήσει με την κυβέρνηση του Μεξικού και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ», υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, χωρίς να παρέχει στοιχεία που να συνηγορούν σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Όσον αφορά τον Καναδά, ο Λευκός Οίκος διαπιστώνει ότι «υπάρχει αυξανόμενη παραγωγή φαιντανύλης» στη χώρα αυτή.

Από την πλευρά της η Κίνα «διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κρίση φαιντανύλης που καταστρέφει τις ζωές Αμερικανών» και οι δασμοί θα ισχύουν έως ότου εξασφαλιστεί η «πλήρης συνεργασία» του Πεκίνου σε αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τζάστιν Τριντό | AP Photos

Καναδάς: Ο Τριντό ανακοινώνει ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα

Την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα ανακοίνωσε σήμερα ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για επιβολή δασμών στις εισαγωγές προϊόντων από τη χώρα του.

«Απόψε, ανακοινώνω ότι ο Καναδάς θα απαντήσει στην εμπορική παρέμβαση των ΗΠΑ, με δασμούς 25% σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 155 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων», δήλωσε ο πρωθυπουργός Τριντό σε συνέντευξη Τύπου.

Διευκρίνισε ότι από την Τρίτη θα επιβληθούν δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 30 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων. Σε 21 ημέρες θα ακολουθήσουν περαιτέρω δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έτσι ώστε «να επιτραπεί σε καναδικές εταιρείες και αλυσίδες εφοδιασμού να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις».

Ο Τριντό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Global News, απηύθυνε έκκληση στους συμπολίτες του να επιδείξουν αλληλεγγύη, επιλέγοντας την αγορά καναδικών προϊόντων. «Αυτήν τη στιγμή, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», τόνισε.

Μεξικό: Η πρόεδρος Σέινμπαουμ δίνει εντολή για ανταποδοτικούς δασμούς σε βάρος των ΗΠΑ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομίας να επιβάλει δασμολογικά και άλλα μέτρα σε βάρος των ΗΠΑ, για την προάσπιση των μεξικανικών συμφερόντων, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για επιβολή δασμών στις εισαγωγές προϊόντων από τη χώρα της.

Παράλληλα, κατήγγειλε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) τη «συκοφαντική» κατηγορία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή της έχει διασυνδέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη συκοφαντία του Λευκού Οίκου, ο οποίος κατηγορεί τη μεξικανική κυβέρνηση ότι έχει συμμαχήσει με εγκληματικές οργανώσεις», υπογραμμίζει η Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Νωρίτερα, η αμερικανική κυβέρνηση είχε διαμηνύσει πως οι δασμοί στα μεξικανικά προϊόντα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου το Μεξικό συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τα μεξικανικά καρτέλ «είναι οι κορυφαίοι διακινητές φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και άλλων ναρκωτικών σε όλον τον κόσμο. Αυτά τα καρτέλ έχουν συμμαχήσει με την κυβέρνηση του Μεξικού και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να παρέχει στοιχεία που να συνηγορούν σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Η πρόεδρος του Μεξικού απάντησε ότι η συνεργασία προϋποθέτει αμοιβαία εμπιστοσύνη και πρωτίστως σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας. «Συντονισμός, ναι. Υποταγή, όχι», υπογράμμισε.

Το Πεκίνο θα προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά των δασμών

Η Κίνα δεσμεύθηκε σήμερα να απαντήσει στους νέους αμερικανικούς δασμούς, τους οποίους ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι οι εμπορικοί πόλεμοι «δεν έχουν νικητή».

Οι δασμοί αυτοί «δεν είναι μόνο ανώφελοι για την επίλυση των προβλημάτων των ΗΠΑ, αλλά υπονομεύουν και την κανονική οικονομική και εμπορική συνεργασία», τόνισε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

«Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα κοιτάξουν και θα ασχοληθούν με αντικειμενικότητα και λογική με τα προβλήματά τους, όπως η φαιντανύλη, αντί να απειλούν τελικά άλλες χώρες με δασμούς», πρόσθεσε.