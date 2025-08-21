Μεξικό: Δολοφονήθηκε τραγουδιστής που εξυμνούσε τα καρτέλ ναρκωτικών

Λαϊκός τραγουδιστής, ερμηνευτής narcocorridos, ωδών για βαρόνους των ναρκωτικών, δολοφονήθηκε σε χώρο στάθμευσης στο δυτικό Μεξικό, ενημέρωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία της πολιτείας Χαλίσκο.

Ο Ερνέστο Μπαράχας, τραγουδιστής του συγκροτήματος Enigma Norteño, που μετρά κάπου 4 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως μέσω Spotify, εκτελέστηκε προχθές Τρίτη από ενόπλους που μετακινούνταν με μοτοσικλέτα στην πόλη Σαπόπαν.

Δεύτερος άνδρας έπεσε νεκρός στην ίδια επίθεση, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, διευκρίνισε η αστυνομία.

Τον Μάιο, πέντε μέλη του συγκροτήματος Fugitivo δολοφονήθηκαν στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Στο ρεπερτόριο του συγκροτήματος Enigma Norteño συγκαταλέγεται τραγούδι αφιερωμένο στον Νεμέσιο Οσεγκέρα, τον αρχηγό του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις πιο επίφοβες συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά στο Μεξικό.

Άλλο κομμάτι, με τίτλο «Los Chapitos», αναφέρεται στους γιους ακόμη πιο διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, άλλοτε αρχηγού του καρτέλ Σιναλόα, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Διάφορες μεξικανικές συμμορίες πληρώνουν μουσικούς για να συνθέτουν και να ερμηνεύουν τραγούδια που τις υμνούν. Καλλιτέχνες βρίσκονται κατόπιν μπλεγμένοι σε συγκρούσεις ανάμεσα σε καρτέλ.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ο Ερνέστο Μπαράχας είχε στο παρελθόν δεχτεί απειλές από το ΚΝΓΧ.

Πολιτείες του Μεξικού έχουν ανακοινώσει αυστηρούς περιορισμούς σε αυτό το δηλητηριώδες είδος τοπικής μουσικής σε πλήρη ανάπτυξη, ακόμη κι εκτός συνόρων.

Ο μεξικανός καλλιτέχνης Peso Pluma, που αναμιγνύει τα κορίδος με τη ραπ και τη χιπ-χοπ, ανέβηκε στην έβδομη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των ακροάσεων των τραγουδιών του το 2004, σύμφωνα με το Spotify.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ έχει απορρίψει την ιδέα να απαγορευτούν τα narcocorridos. Προτίμησε να ανακοινώσει μουσικό διαγωνισμό «υπέρ της ειρήνης και κατά των εξαρτήσεων», για να καταπολεμηθεί η επιρροή της υποκουλτούρας των διακινητών ναρκωτικών στη νεολαία.