Μεξικό: Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε η πρόεδρος - Βίντεο έδειξε άντρα να τη φιλάει στο λαιμό

Σοκάρει το βίντεο που κάνει τον γύρο του Δαδικτύου, στο οποίο η πρόεδρος του Μεξικού φαίνεται να δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από άγνωστο άντρα που την φίλησε στο λαιμό.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, καθώς συναναστρεφόταν με πολίτες στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν άντρα από το πλήθος που στάθηκε δίπλα της.

Ο θρασής δράστης δεν δίστασε ούτε στιγμή και ανενόχλητος τράβηξε από τον ώμο την πρόεδρο και την φίλησε στο λαιμό, πράγμα που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προεδρικής ασφάλειας και την έκταση του φαινομένου σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της χώρας.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που ήρθε στο φως τη Τρίτη (4/11), ο άντρας ήταν εμφανώς μεθυσμένος και όταν προσπάθησε να φιλήσει την πρόεδρο στον λαιμό και να την αγκαλιάσει από πίσω, εκείνη του αφαίρεσε τα χέρια και γύρισε με ψυχραιμία να τον κοιτάξει.

Στη συνέχεια ένας κυβερνητικός αξιωματούχος παρενέβη και απομάκρυνε τον άνδρα. Η Σάινμπαουμ φάνηκε να χαμογελάει σφιγμένα και να λέει: «Μην ανησυχείτε». Η αστυνομία της πολιτείας επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί.

Σχολιαστές ανέφεραν ότι το περιστατικό έδειξε ότι καμία γυναίκα δεν είναι άτρωτη στη σεξουαλική παρενόχληση στο Μεξικό. «Ακόμα κι αν είσαι πρόεδρος, οποιοσδήποτε άντρας πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να σε αγγίξει», δήλωσε η Catalina Ruiz-Navarro, δημοσιογράφος του φεμινιστικού μέσου Volcánicas.

Ωστόσο, το περιστατικό τόνισε επίσης τον ευρύτερο κίνδυνο ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Σάινμπαουμ στον δρόμο ως πρόεδρος, δεδομένου ότι η ομάδα ασφαλείας της δεν διακρινόταν στο βίντεο και χρειάστηκαν δευτερόλεπτα για να παρέμβει κάποιος.

Αυτό έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ένας δημοφιλής δήμαρχος, σκοτώθηκε στους εορτασμούς της Ημέρας των Νεκρών στο Uruapan, στην πολιτεία Michoacán, από έναν ένοπλο που τον πυροβόλησε επτά φορές από κοντινή απόσταση πριν αυτοκτονήσει.

Τους προηγούμενους μήνες, ο Manzo Rodríguez είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στη Σάινμπαουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για βοήθεια στην αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων στην περιοχή. Η δολφονία του ήταν ένα ακόμη περιστατικό πολιτικής βίας που πλήττει το Μεξικό.