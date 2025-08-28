Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ να... «μοιράσουν» στους φτωχούς μέρος της περιουσίας του «Μάγιο»

Η κυβέρνηση του Μεξικού έχει σκοπό να ζητήσει από τις αρχές των ΗΠΑ μέρος των πόρων ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διακρατεί ο βαρόνος των ναρκωτικών Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάδα και προβλέπεται να κατασχεθούν, προκειμένου να διανεμηθούν στους φτωχότερους πολίτες της χώρας, δήλωσε χθες Τετάρτη η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Ο συνιδρυτής του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές κοντά στα σύνορα τον Ιούλιο του 2024, ομολόγησε την ενοχή του τη Δευτέρα, αποφεύγοντας έτσι τη διεξαγωγή δημόσιας δίκης στη Νέα Υόρκη.

Στον «Μάγιο», 77 ετών, αναμένεται πλέον να επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης και να κατασχεθεί ποσό 15 δισεκ. δολαρίων από την αμύθητη περιουσία που έχει επισωρεύσει.

«Αν τα κεφάλαια αυτά ανακτώνταν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τότε ναι, θα ζητούσαμε» μέρος τους «να δοθεί στο Μεξικό για τους φτωχότερους», είπε η κυρία Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί.

«Αν οι πόροι αυτοί κατάσχονταν (...) στο Μεξικό», στο πλαίσιο πρωτοκόλλων για το ξέπλυμα χρήματος που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στα υπουργεία Οικονομικών των δυο χωρών, «επίσης θα ζητηθεί τα κεφάλαια αυτά (...) να δοθούν πίσω στο Μεξικό για το καλό του λαού» του, επέμεινε η κ. Σέινμπαουμ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους επισήμανε πως δεν μπορεί να γίνεται λόγος περί εξάλειψης του καρτέλ Σιναλόα, παρά την πτώση τόσο του κ. Σαμπάδα όσο και του άλλου συνιδρυτή του, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ από το 2019.

«Το καρτέλ (αυτό) δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχει εξαρθρωθεί, διότι έχει διάφορους ηγέτες» και «υπάρχουν ακόμη εγκληματικοί πυρήνες και σημαντικοί ηγέτες (του) που πρέπει να συλληφθούν, εξήγησε ο κ. Χάρφους, προσθέτοντας πως κάποιες από τις φράξεις τους έχουν «αποδυναμωθεί».