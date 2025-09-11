Μεξικό: Τουλάχιστον 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη βυτιοφόρου

Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη την Τετάρτη (10/9) βυτιοφόρο φορτηγό, ανακοίνωσε το βράδυ ο δήμος της πόλης του Μεξικού.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μεξικό: Πώς έγινε η έκρηξη του φορτηγού

Το φορτηγό ανατινάχτηκε ενώ βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεγαλούπολης, προκαλώντας εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε 19 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμο.

🔴 3 personas fallecieron tras la explosión de la #pipa que ocurrió esta tarde en Calzada I #Zaragoza

🏥 Hay 70 lesionados, dos de ellos no identificados

🔵 La jefa de gobierno de la #CDMX, Clara Brugada, mencionó que se dará a conocer la lista de personas tras su verificación.… pic.twitter.com/UVdQ9eQBEz — Mexiquense (@MexiquenseTV) September 11, 2025

«Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος μέχρι στιγμής», διευκρίνισε η Μίριαμ Ουρσούα, γραμματέας αντιμετώπισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τη στιγμή της έκρηξης. Ήταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, confirma que hay 18 personas heridas por la explosión de una pipa de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza al oriente de la ciudad. #AlasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/QLts5SZ9jG — N+ FORO (@nmasforo) September 10, 2025

Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Άλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.

Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές. Για το δυστύχημα διενεργείται έρευνα.

Το φορτηγό με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.

Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.

Όπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).