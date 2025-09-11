Μεξικό: Τουλάχιστον 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη βυτιοφόρου

Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη την Τετάρτη (10/9) βυτιοφόρο φορτηγό, ανακοίνωσε το βράδυ ο δήμος της πόλης του Μεξικού.
Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Μεξικό: Πώς έγινε η έκρηξη του φορτηγού
Το φορτηγό ανατινάχτηκε ενώ βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεγαλούπολης, προκαλώντας εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε 19 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμο.
«Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος μέχρι στιγμής», διευκρίνισε η Μίριαμ Ουρσούα, γραμματέας αντιμετώπισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.
Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τη στιγμή της έκρηξης. Ήταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.
Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Άλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.
Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές. Για το δυστύχημα διενεργείται έρευνα.
Το φορτηγό με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.
Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.
Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.
Όπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.