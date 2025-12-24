Μια βόλτα στις πιο χριστουγεννιάτικες πόλεις του κόσμου

Αυτές τις μέρες, όλες οι πόλεις του κόσμου έχουν μπει σε γιορτινό κλίμα, με εντυπωσιακούς στολισμούς, τεράστια δέντρα και λαμπερές χριστουγεννιάτικες αγορές. Υπάρχουν όμως κάποια μέρη όπου το εορταστικό παραμύθι εκτοξεύεται σε άλλη διάσταση.
Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι και τη Βιέννη, αυτές οι πόλεις ξέρουν πώς να γιορτάζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τα Χριστούγεννα.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της
- Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση στο X για το μεγάλο reunion - «Είναι τα νιάτα μας»
- Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τα Χριστούγεννα: Οι συχνότητες σε μετρό, τραμ και λεωφορεία
- Μπλόκα αγροτών: Με χαμηλές ταχύτητες τα αυτοκίνητα – Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στη Νίκαια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.