Ο Μιχαήλ Άγγελος, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους και γλύπτες της Αναγέννησης, έδωσε εντολή σε μαθητές του να κρύψουν πολλά έργα του σε ένα μυστικό δωμάτιο, ώστε να διατηρηθούν για την αιωνιότητα, υποστηρίζει μια Ιταλίδα ερευνήτρια.

Σύμφωνα με τον μεγάλο ιστορικό της τέχνης Τζόρτζιο Βαζάρι, που ήταν σύγχρονος του Μιχαήλ Αγγέλου, ο καλλιτέχνης έκαψε ο ίδιος πολλά έργα του πριν από τον θάνατό του, το 1564 στη Ρώμη.

Ωστόσο, η ερευνήτρια Βαλεντίνα Σαλέρνο λέει ότι ανακάλυψε ανέκδοτα αρχεία που αποκαλύπτουν ότι ο μεγάλος δάσκαλος έκρυψε κάποια από αυτά. «Το ένα από τα τρία έγγραφα που βρήκα στα αρχεία μιλάει για ένα δωμάτιο», η φύλαξη του οποίου ανατέθηκε σε μαθητές του Μιχαήλ Αγγέλου, είπε η Σαλέρνο στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο περιθώριο μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Ρώμη.

«Τα έργα είναι κρυμμένα σε αυτό το δωμάτιο, με τόσες κλειδαριές που χρειάζονται πολλά κλειδιά, ώστε κανείς να μην μπορεί να μπει μέσα χωρίς την άδεια των υπολοίπων», υποστήριξε.

Η Σαλέρνο, έπειτα από μια δεκαετή έρευνα στα αρχεία και αφού επισκέφθηκε το Βατικανό και πολλές πόλεις της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι, ανακάλυψε ότι το «μανιακό», όπως το αποκάλεσε, σχέδιο του καλλιτέχνη είχε ως στόχο «να μην περάσουν τα έργα του στα χέρια ενός ανιψιού του, που τον απεχθανόταν».

«Ο στόχος ήταν να περάσουν στους φτωχούς απογόνους του (…) για τις επόμενες γενιές», εξήγησε. Οι μαθητές που ενεπλάκησαν στο σχέδιο ίδρυσαν αργότερα την περίφημη Ακαδημία Τέχνης Σαν Λούκα, η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Η ερευνήτρια υποθέτει ότι το μυστικό δωμάτιο βρίσκεται ή βρισκόταν κάπου στη βασιλική του Αγίου Πέτρου Δεσμώτη στη Ρώμη, όπου είναι και ο τάφος του πάπα Ιούλιου Β΄, ένα αριστουργηματικό έργο του Μιχαήλ Αγγέλου.

Κατά την έρευνά της βρήκε έγγραφα με βάση τα οποία μπορεί να αποδοθεί στον Μιχαήλ Άγγελο μια προτομή του Ιησού Χριστού Σωτήρος, που βρίσκεται στη βασιλική της Αγίας Αγνής στη Ρώμη και μέχρι σήμερα θεωρείτο έργο άγνωστου καλλιτέχνη.

Τα συμπεράσματα της ερευνήτριας δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από άλλους επιστήμονες. Η Σαλέρνο είναι πάντως μέλος της επιτροπής του Βατικανού που οργανώνει τους εορτασμούς για τα 550 χρόνια από τη γέννηση του Μιχαήλ Αγγέλου.