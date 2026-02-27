Μιλάνο: Αυξάνεται ο αριθμός νεκρών και τραυματιών μετά τον εκτροχιασμό τραμ

Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 40 τραυματίστηκαν.

Όπως φαίνεται και στο τραγικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τραμ, ένα από τα νεότερα μοντέλα που λειτουργούν στο Μιλάνο, βγήκε από τις ράγες στην οδό Βιτόριο Βένετο (Vittorio Veneto), κοντά στον κεντρικό σταθμό της πόλης, και προσέκρουσε στη βιτρίνα ενός καταστήματος.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι στο σημείο έσπευσαν 13 ασθενοφόρα.

Ομάδες της πολιτικής προστασίας έστησαν μια σκηνή για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια έναν επιβάτη.

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Η εταιρεία μεταφορών του Μιλάνου, ATM, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη», εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους πληγέντες και δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

