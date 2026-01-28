Μινεάπολη: Σε διοικητική άδεια οι πράκτορες της ICE που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι

Οι πράκτορες της ICE που εμπλέκονται στον θανατηφόρο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη τέθηκαν σε «διοικητική άδεια».

Το παραπάνω έγινε βάσει πρωτοκόλλου και το επιβεβαίωσε Εκπρόσωπος της Τελωνειακής και Συνοριακής Περιπολίας: «δύο εμπλεκόμενοι αξιωματικοί βρίσκονται σε διοικητική άδεια» και ότι αυτό είναι το «τυπικό πρωτόκολλο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοικητική άδεια είναι μια ειδική μορφή άδειας απουσίας από την εργασία που δεν οφείλεται σε αίτημα του εργαζομένου, αλλά χορηγείται με απόφαση της διοίκησης/εργοδότη.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς τέθηκαν σε άδεια τα μέλη, όπως μεταφέρει το BBC. Συνήθως, στο πλαίσιο του τυπικού πρωτοκόλλου, οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί που έχουν εμπλακεί σε πυροβολισμούς τίθενται σε διοικητική άδεια κατά τη διάρκεια της έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η αποκάλυψη ότι τέθηκαν σε άδεια, όπως επιβεβαιώθηκε και από το CBS, έρχεται σε άμεση αντίθεση με όσα δήλωσε ο πρώην διοικητής της Συνοριακής Περιπολίας Γκρέγκορι Μποβίνο το Σάββατο μετά τους πυροβολισμούς.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αξιωματικοί της Τελωνειακής και Συνοριακής Περιπολίας εξακολουθούσαν να εργάζονται, αλλά εργάζονταν σε διαφορετική πόλη για την ασφάλειά τους.