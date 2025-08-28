Μινεσότα: «Στο καλό και ευχαριστώ» - Το διεστραμμένο μανιφέστο του 23χρονου δράστη

Η τοπική κοινωνία της Μινεάπολης της Μινεσότα ακόμα προσπαθεί να επεξεργαστεί την ανείπωτη τραγωδία, μετά τη φονική επέλαση του ένοπλου 23χρονου, που άφησε δύο νεκρά παιδιά, και άλλα δύο να χαροπαλεύουν.

Τώρα, στη δημοσιότητα έρχονται πληροφορίες για το διεστραμμένο μανιφέστο του, το οποίο ερευνούν οι Αρχές για να ρίξουν τουλάχιστον φως στα κίνητρά του, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε πως ο φονιάς ταυτοποιήθηκε ως ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν. Όσο για τον ίδιο, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε σε παρακείμενο χώρο στάθμευσης μετά την επίθεση στο καθολικό σχολείο της περιοχής.

Μινεσότα: «Στο καλό και ευχαριστώ»

Ο 23χρονος είχε σχεδιάσει και την ανάρτηση ενός μανιφέστου στο YouTube, το οποίο έδειχνε τον ίδιο στον τόπο της επίθεσης και περιείχε παράταιρα κείμενα. Το υλικό αποσύρθηκε από το FBI.

Στο βίντεο φαίνονται γεμιστήρες εντυπωμένοι με τις οι φράσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ». Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, ο δράστης είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για μαζικούς δολοφόνους, όπως ο Άνταμ Λάνζα, ο 20χρονος υπεύθυνος για τη σφαγή στο Σάντι Χουκ, την πιο φονική επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, που κόστισε τη ζωή σε 20 μαθητές της πρώτης τάξης και έξι ενήλικες.

Στο βίντεο με τίτλο «So long and thanks for all the fish» (μτφ. "Στο καλό και ευχαριστώ για όλα τα ψάρια") ο Γουέστμαν εμφανίζεται να ξεφυλλίζει ένα κόκκινο σημειωματάριο γεμάτο διεστραμμένα ποιήματα, σε κυριλλικό αλφάβητο, με απειλές και βίαιες αναφορές.

Το περιεχόμενο συνοδεύεται από καπνό και μανιακά γέλια. Στις σελίδες περιγράφει την πρόθεσή του να διαπράξει μαζική δολοφονία, και εξηγεί γιατί στοχεύει την εκκλησία Annunciation – όπου εργαζόταν παλαιότερα η μητέρα του – και σχεδιάζει επίθεση σε μεγάλη συγκέντρωση παιδιών.