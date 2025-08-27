Τρεις νεκροί και περίπου 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την επίθεση ενόπλου σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Ανάμεσα στους νεκρούς από την επίθεση είναι παιδιά, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης και συγκεκριμένα ένα παιδί 8 και ένα 10 ετών.

Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.

Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου. Έφερε μαζί του και άλλα όπλα.

Ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

#BREAKING A shooting occurred Wednesday during the first week of classes at a Minneapolis Catholic school, Minnesota governor Tim Walz confirmed.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ