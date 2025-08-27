Τρεις νεκροί και περίπου 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την επίθεση ενόπλου σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.
Ανάμεσα στους νεκρούς από την επίθεση είναι παιδιά, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης και συγκεκριμένα ένα παιδί 8 και ένα 10 ετών.
Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.
Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου. Έφερε μαζί του και άλλα όπλα.
Ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς.
«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.
«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X.
«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
