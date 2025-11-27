Μις Αγγλία: Η πρώτη ανοιχτά λεσβία γυναίκα που κατέκτησε το στέμμα είναι γεγονός

Μια ομοφυλόφιλη καλλονή από το Leicester είναι η διαγωνιζόμενη που στέφθηκε Μις Αγγλία κερδίζοντας τον τίτλο της πρώτης ανοιχτά λεσβίας νικήτριας που θα διαγωνιστεί για τίτλο της Μις Κόσμος το 2026.

Η Grace Richardson παρά τον εκφοβισμό που δεχόταν σε όλη της τα σχολικά χρόνια κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της και να αναδειχθεί Μις Αγγλία. Όπως έχει αποκαλύψει η σεξουαλικότητα της ήταν συχνή αφορμή για πειράγματα όσο φοιτούσε στο Leicester College of Performing Arts.

Η 20χρονη που σπουδάζει μουσικό θέατρο, δήλωσε περήφανη που τους «έγραψε» όλους, κερδίζοντας το στέμμα, συμμετέχοντας στον διαγωνισμό μόνο για δεύτερη φορά. Είναι πλέον η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη Μις Αγγλία που θα εκπροσωπήσει την χώρα της στα παγκόσμια καλλιστεία του 2026.

«Ήμουν 15 ετών όταν αποκάλυψα την ταυτότητά μου. Ήταν αμέσως μετά τον Covid και οι συμμαθητές μου στο σχολείο δεν ήταν πολύ καλοί μαζί μου, κάτι που σίγουρα επηρέασε κάπως την ψυχική μου υγεία. Με πείραζαν για αμέτρητα πράγματα, για το ότι είμαι πολύ αδύνατη, για το ότι είμαι πολύ κοντή και μετά για το ότι έγινα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν σαν όλα όσα έκανα να ήταν λάθος» δήλωσε.

«Είναι ωραίο που μπορώ να σηκωθώ τώρα και να πω, "κοιτάξτε τι έχω κάνει". Έχω αγνοήσει όλα τα αρνητικά που μου είπαν και στην πραγματικότητα έχω προχωρήσει για να πετύχω τα όνειρά μου», πρόσθεσε.

Η 20χρονη ήταν μία από τις 12 γυναίκες που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, έχοντας κερδίσει την κατηγορία «ταλέντο». Σκόπευε να χορέψει μπαλέτο, αλλά τα σχέδια της άλλαξαν όταν έσπασε το πόδι της την εβδομάδα μετά την είσοδό της στον διαγωνισμό, και έτσι χρησιμοποίησε ένα άλλο από τα μουσικοθεατρικά της ταλέντα για να εντυπωσιάσει τους κριτές.

Η ερμηνεία της στο τραγούδι Never Enough της Loren Allred, από το The Greatest Showman, σε συνδυασμό με την υπέροχη παρουσία της ήταν αρκετά για να της εξασφαλίσουν το πρώτο βραβείο.

Η Grace Richardson θα υψώσει τώρα τη σημαία της Αγγλίας στον διαγωνισμό Μις Κόσμος, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους σε μια τοποθεσία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Θα έχει την ευκαιρία να διαγωνιστεί και ίσως να καταφέρει να γίνει η πρώτη Βρετανίδα νικήτρια του διαγωνισμού από το 1964. «Θα ήταν απίστευτο αν μπορέσουμε να φέρουμε πίσω τη Μις Κόσμος στην Αγγλία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει», είπε.