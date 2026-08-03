Μόνο απορίες: Ανέβηκε στη γέφυρα του Μπρούκλιν, γδύθηκε και πήδηξε σε ποτάμι

Ένα περίεργο συμβάν κατεγράφη στη Νέα Υόρκη χθες, Κυριακή (02/08), όταν άνδρας πήδηξε από γέφυρα του Μπρούκλιν, αφού πρώτα είχε γδυθεί, και κατέληξε στα νερά ποταμού.

Και επειδή όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι συνέχεια, όλο το σκηνικό κατεγράφη σε βίντεο και τα πλάνα προκαλούν μόνο απορίες.

Πηγές από την αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφεραν πως το άτομο που φαίνεται στις εικόνες είναι ένας 44χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον έναν πύργο της γέφυρας, πριν βγάλει όλα τα ρούχα που φορούσε.

Το εν λόγω άτομο φέρεται να κρατούσε μία σημαία του Καζακστάν, την οποία και έδεσε στο σημείο.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να πείσουν τον 44χρονο να κατέβει, για να είναι ασφαλής, αλλά ο διαπραγματεύσεις αποδείχθηκαν άκαρπες.

Καθώς συνομιλούσαν, ο άνδρας πήδηξε στο κενό και κατέληξε στα νερά του Ίστ Ρίβερ.

Στελέχη των δυνάμεων Ασφαλείας κατάφεραν να τον «ψαρέψουν» στην ακτή και όπως αποδείχθηκε από τις εξετάσεις, δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό, κάτι που κρίνεται ως θαύμα αν κριθεί το ύψος από το οποίο έπεσε στο κενό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ψυχιατρική αξιολόγηση, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Γίνεται έρευνα για να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί δίωξη στον άνδρα, για κάποιο έγκλημα.

Προσοχή, οι εικόνες μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση:

Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4 — Alejandro (@m_alejandr07) August 2, 2026