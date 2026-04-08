Το μοτίβο με τους θανάτους στα επιστημονικά προγράμματα των ΗΠΑ: Και άλλος νεκρός ερευνητής της NASA

Ένας ακόμη επιστήμονας με δεσμούς με το διαστημικό πρόγραμμα της NASA έχει πλέον προστεθεί στον αυξανόμενο κατάλογο «θανάτων και εξαφανίσεων στις ΗΠΑ».

Ο Michael David Hicks, ερευνητής στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA, απεβίωσε στις 30 Ιουλίου 2023 σε ηλικία 59 ετών και μέχρι σήμερα ερευνάται το περίεργο μοτίβο.

Ο Hicks, ο οποίος εργάστηκε στο JPL από το 1998 έως το 2022, έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 επιστημονικές εργασίες και ήταν μέλος πολλαπλών ομάδων που βοήθησαν τη NASA να κατανοήσει τις φυσικές ιδιότητες των κομητών και των αστεροειδών.

Συγκεκριμένα, ο Hicks συμμετείχε στο Πρόγραμμα DART, τη δοκιμή της NASA για να διαπιστωθεί εάν οι άνθρωποι μπορούσαν να εκτρέψουν επικίνδυνους αστεροειδείς μακριά από τη Γη. Εργάστηκε επίσης στην Αποστολή Deep Space 1, η οποία δοκίμασε νέα τεχνολογία διαστημοπλοίων που πέρασε δίπλα από έναν κομήτη το 2001.

Ενώ δεν έχουν υπάρξει δημόσιες καταγγελίες για εγκληματική ενέργεια, ο Hicks είναι μεταξύ αρκετών επιστημόνων που συνδέονται με διαστημικά ή πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ και έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, ένα μοτίβο που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους παρατηρητές εθνικής ασφάλειας.

Επιπλέον, τρεις από αυτούς τους επιστήμονες εργάστηκαν επίσης στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης ή συμμετείχαν σε αποστολές της NASA που σχετίζονται με τον Hicks. Η Monica Reza, η νέα Διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών του JPL, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος τον Ιούνιο του 2025, λίγους μήνες μετά την έναρξη της θητείας της στο εργαστήριο της NASA.

Δύο άλλοι άνδρες με βαθείς δεσμούς με το JPL πέθαναν πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένου ενός μακροχρόνιου συναδέλφου του Hicks, του Frank Maiwald, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 61 ετών, με ακόμη λιγότερη δημόσια αναγνώριση του πρόωρου θανάτου του.

Εν τω μεταξύ, ο αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμερ, 67 ετών, δολοφονήθηκε στην μπροστινή βεράντα του σπιτιού του στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Το έργο του ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το JPL της NASA και ο Γκρίλμερ συμμετείχε προσωπικά σε μεγάλες αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων με επικεφαλής τη NASA.

Θάνατοι επιστημόνων στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ: «Ταρακουνήθηκε» Κογκρέσο και FBI

Οι μυστηριώδεις υποθέσεις θανάτων και εξαφανίσεων των επιστημόνων έχει προσελκύσει την προσοχή του Κογκρέσου και των μελών της κοινότητας πληροφοριών των ΗΠΑ.

Ο πρώην βοηθός διευθυντή του FBI, Κρις Σουέκερ, δήλωσε πρόσφατα στην Daily Mail: «Μπορείτε να πείτε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι ύποπτες καθώς πρόκειται για ειδικούς που έχουν εργαστεί σε τομείς με γνώση της κρίσιμης διαστημικής τεχνολογίας».

Ο Σουέκερ ισχυρίστηκε ότι πολλές ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εχθρών και συμμάχων των ΗΠΑ - «Η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη και ορισμένοι από τους φίλους μας - το Πακιστάν, η Ινδία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα» - έχουν στοχοποιήσει κατά καιρούς αυτούς τους Αμερικανούς επιστήμονες.